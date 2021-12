Questi animali hanno sempre il naso umido ma «questa volta hanno espulso del muco che abbiamo testato per precauzione», ha detto il veterinario dello zoo Francis Vercammen, citato in una nota. «Ho sottoposto i campioni al test della COVID-19, che ha dato questo risultato sorprendente. Per quanto ne so, questa è la prima contaminazione identificata in questa specie».