Gli Azzurri di Mancini alzano la coppa degli Europei a Wembley e gli italiani inondano le strade «da Trieste in giù» per festeggiare l’ultima delle «notti magiche» di questa estate 2021.

Non sono però mancati gli incidenti e le vittime che hanno gettato un’ombra sul clima di gioia sfrenata. Mentre gli assembramenti - senza mascherine - registrati in tutto il Paese fanno salire la preoccupazione per il coronavirus: «È inevitabile che una risalita dei contagi ci sarà», ha avvertito il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri.

A Roma, bagno di folla nel pomeriggio per la Nazionale accolta dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e dal premier Mario Draghi. Il bus che trasportava i calciatori si è fatto largo a fatica tra Quirinale e Palazzo Chigi con la gente assiepata a scattare foto ed osannare i campioni d’Europa.

Il lungo lockdown ha alimentato la voglia di festa degli italiani, esplosa poco prima di mezzanotte con il rigore parato da Donnarumma. Centinaia di migliaia di tifosi si sono uniti in caroselli per una lunga di notte di esultanza che, in alcuni casi è finita in tragedia.

A Caltagirone (Catania) un 19.enne è morto e quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che ha coinvolto un’auto, due scooter e una moto. Secondo una prima ricostruzione della polizia, tutti si stavano recando verso il centro della città per festeggiare la vittoria dell’Italia.

Un giovane morto e altre quattro persone ferite è il bilancio di un incidente stradale avvenuto all’alba a Solero, nell’Alessandrino. Si è trattato di uno scontro frontale tra due auto in corrispondenza di una curva. La vittima viaggiava con altri tre ragazzi, tutti feriti, che sembra stessero tornando a casa dopo la notte di festa.

A Milano si sono registrati 15 feriti, di cui tre gravi, in piazza del Duomo e nelle aree limitrofe dove si sono riversate migliaia di persone; si tratta di tre ventenni ricoverati d’urgenza, due dei quali in codice rosso per lesioni varie tra cui quelle da bombe carta.

In particolare, un 21.enne di origine straniera è stato ricoverato per una ferita penetrante all’addome dovuta all’esplosione di una potente bomba carta; un 22.enne è stato portato, sempre in rosso, al Niguarda per una ferita dovuta, pare, a una transenna; un altro 21.enne ha invece subito in ospedale l’amputazione di tre dita di una mano per l’esplosione di una bomba carta.

Nel capoluogo lombardo sono stati segnalati inoltre assalti ai mezzi pubblici, soprattutto ai tram, con molti tifosi saliti sui tetti, cestini dell’immondizia incendiati, tuffi nei Navigli e in Darsena, e anche una rapina a due persone che stavano festeggiando in auto.

Momenti di tensione a Napoli, nella centrale Piazza Trieste e Trento, tra un gruppo di una ventina di giovani e la polizia in assetto antisommossa. Sono stati lanciati nei confronti degli agenti alcuni pezzi di vasi delle fioriere della zona, le forze dell’ordine hanno risposto allontanando i giovani impugnando i manganelli.

A Roma un cittadino austriaco è stato denunciato dalla polizia perché nella notte ha scavalcato il muro perimetrale del Vittoriano e si è avvicinato ai militari che presidiavano il monumento del milite ignoto. L’uomo è stato bloccato e denunciato per vilipendio della Repubblica e delle forze armate.

©CdT.ch - Riproduzione riservata