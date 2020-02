I due passeggeri svizzeri a bordo hanno invece finito il periodo di quarantena di due settimane e potranno finalmente lasciare la nave da crociera, ferma dall’inizio di febbraio nella baia di Yokohama, in Giappone. Lo ha indicato oggi il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

E mentre la Diamond Princess continua ad essere un incubatore di contagi con 13 nuovi casi che portano a 634 il totale delle infezioni, diminuiscono nettamente i nuovi malati in Cina anche se, nota l’Oms, «non è ancora tempo per abbassare la guardia».

Secondo gli aggiornamenti della John Hopkins, i morti in totale sono 2.130 mentre i contagiati sono 75.752. Ma a quanto riporta la Commissione sanitaria nazionale cinese (Nhc), ieri i nuovi casi sono stati 394: un drastico calo rispetto ai 1.749 di martedì.

Un risultato dovuto alle «misure eccezionali che la Cina ha deciso di adottare», ha notato il fisico esperto di sistemi complessi Alessandro Vespignani, direttore del Network Science Institute della Northeastern University di Boston, ma anche al fatto che Pechino ha cambiato in parte i parametri di prevenzione e controllo.

La provincia dell’Hubei, epicentro dell’epidemia di coronavirus, ha esteso il blocco per le imprese per la terza volta, fino al 10 marzo, a oltre un mese e mezzo di dalla fine del Capodanno lunare. Esplode invece l’allarme in Corea del Sud con 104 casi e un morto.