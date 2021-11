L’attaccante francese Kylian Mbappé e la medaglia d’oro olimpica cinese nei tuffi Zhang Jiaqi sono diventati ufficialmente padrino e madrina di una coppia di gemelli di panda nati allo Zoo di Beauval di Saint-Aignan, in Francia, lo scorso 2 agosto.

Stando ai funzionari dello zoo, più di 120.000 internauti francesi hanno espresso il loro voto per scegliere Huan Lili e Yuan Dudu tra cinque coppie di nomi per i cuccioli e hanno precisato che i due nomi rappresentano l’amicizia tra Francia e Cina e un augurio di buona salute per i piccoli.