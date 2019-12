La Svizzera si rallegra nel constatare che dopo due anni dall’ultima ondata di liberazione di detenuti, scambiati tra Kiev e le regioni dell’est dell’Ucraina, nel Donbass, che non sono sotto il controllo del governo, una nuova liberazione di detenuti è avvenuta oggi, 29 dicembre 2019. Il Dipartimento federale degli affari esteri, in una nota, esprime inoltre la sua soddisfazione per aver potuto contribuire a questo evento.