«Quasi 200 soldati, tra cui 100 autisti, saranno schierati da lunedì per fornire supporto temporaneo come parte dell’azione del governo per allentare la pressione sulle stazioni di servizio e rispondere alla mancanza di camionisti», si legge in un comunicato del governo. I soldati stanno attualmente completando il loro addestramento per la guida delle autocisterne.