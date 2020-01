Secondo il giornale britannico, almeno 650 combattenti sono stati inviati in Libia tra il 24 e il 29 dicembre scorsi, mentre altri 1.350 combattenti sono giunti in Turchia il 5 gennaio in attesa di partire per le zone di conflitto. Alcuni sarebbero già giunti in Libia, mentre altri risultano ancora in fase di addestramento in campi nel sud della Turchia. Oltre a uno stipendio mensile di circa 2 mila dollari, ai miliziani sarebbe stata promessa la cittadinanza turca al termine della campagna militare.