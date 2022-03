Il 72% dell’eccesso mortalità complessivo del 2021, rispetto alla media degli anni 2015-2019, è stato registrato tra gli over 80, secondo Istat e Iss. In totale sono decedute 455’170 persone di 80 anni e oltre, vale a dire 46 mila in più rispetto alla media del quinquennio 2015-19.

L’incremento della mortalità nella classe di età 65-79 anni spiega un ulteriore 21% dell’eccesso di decessi. In termini assoluti l’incremento per questa classe di età, rispetto alla media degli anni 2015-2019, è di oltre 13 mila decessi (per un totale di 177.937 morti nel 2021). Malgrado si confermi che anche nel 2021 le persone di 65 anni e oltre siano quelle maggiormente colpite in termini di eccesso di mortalità, nel 2021 si osserva un grosso calo dei decessi in questa fascia di età: 37 mila in meno rispetto al 2020.