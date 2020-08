Bill Gates torna a criticare gli Stati Uniti per i test sul coronavirus. Secondo il filantropo fondatore di Microsoft è «strabiliante» che il Governo americano non abbia migliorato il sistema dei test, che resta lento e non accessibile a tutti.

«Paghiamo miliardi di dollari per avere risultati dei test che non valgono nulla. In nessun altro Paese c’è questa follia. Molti passi falsi iniziali e l’atmosfera politica hanno fatto sì che non avessimo un buon sistema di test», afferma Gates riferendosi alla lentezza con cui si ottengono i risultati dei test.