Le montagne, il fresco, una buona fonduta per rilassarsi dopo una camminata in salita. No, non siamo in Valle Maggia, bensì... a Dubai. Eh sì, perché all’esposizione universale nell’Emirato il Padiglione Svizzera ha deciso di far vivere un’esperienza decisamente particolare ai suoi visitatori. Ne abbiamo parlato con il commissario generale Manuel Salchli.