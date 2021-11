Per altre destinazioni, la situazione è ancora incerta. Più avanti nella fila, una signora dai capelli chiari tiene in braccio un bambino. Elke Hahn è venuta in Sudafrica con il suo compagno per adottare un bambino e riportarlo a casa loro in Austria. Le carte del bambino sono valide solo per un itinerario preciso, che non c’è più: «Dovremo prendere un altro volo, non so come andrà a finire».