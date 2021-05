Taiwan. O Repubblica di Cina, se preferite. Uno Stato insulare de facto distintosi per la gestione di questa lunga, lunghissima crisi sanitaria. Fino a poco tempo fa, perlomeno. E questo perché le difese del Paese, all’improvviso, sembrano essere cadute. Per dire: nel 2020, come riporta il Guardian, questo gruppo di isole di 24 milioni di abitanti vantava numeri straordinari. Meno di 1.000 casi, quarantene efficaci e a rischio zero per il resto della popolazione, appena 12 morti e qualcosa come 253 giorni consecutivi senza un caso sviluppatosi localmente. Chapeau.

Poi, purtroppo, il patatrac. I numeri sono cambiati dall’oggi al domani. Citiamo i dati ufficiali: 29 casi locali venerdì, 180 sabato, 206 domenica e 333 lunedì. Ahia. I casi, leggiamo, si concentrano nel nord del Paese, nello specifico a Taipei e New Taipei dove il tasso di positività è del 10%. Di più, il 91% dei casi locali di Taiwan è riconducibile agli ultimi, concitati giorni. Roba da matti.

Galeotta fu la compagnia aerea

Ma cosa è successo, di preciso? Per capirci qualcosa bisogna risalire alla fine di aprile e, soprattutto, è necessario rivolgere lo sguardo verso il cielo. Parliamo degli equipaggi della compagnia di bandiera, la China Airlines, e di un albergo nei pressi dell’aeroporto di Taoyuan, un Novotel che ospitava sia gli equipaggi in quarantena (obbligatoria dopo i viaggi all’estero) sia alcuni appassionati di aviazione che stavano partecipando a una promozione turistica interna. Tanto la compagnia quanto l’hotel sono stati multati. I primi casi, ad ogni modo, riguardavano due piloti. Siamo al 20 aprile. Dieci giorni dopo, il Central Epidemic Command Centre, o più semplicemente CECC, l’autorità statale deputata a gestire la pandemia, ha annunciato un’indagine sul possibile rischio di trasmissione tra il personale di China Airlines che si trovava in quarantena al Novotel nelle due settimane precedenti. La susseguente esplosione di casi ha confermato da un lato i timori del CECC e, dall’altro, quelli legati alle decisioni del governo riguardanti la riduzione delle quarantene per gli equipaggi di volo: appena tre giorni. Durante l’indagine, ad esempio, è stato appurato che molti membri degli equipaggi avevano già fatto il check-out e alcuni di loro, infetti, hanno ammesso di aver visitato luoghi pubblici. Diverse voci critiche hanno puntato il dito contro questo lassismo: la gestione degli arrivi via aria sarebbe stata «compiacente». Il risultato? All’inizio di maggio, 18 impiegati della compagnia aerea e dell’hotel, oltre a 11 famigliari, sono risultati positivi. Altri casi sono emersi in contee senza un legame manifesto con l’aeroporto o l’albergo. Tutti, però, erano riconducibili alla variante britannica.

Lockdown sì o no?

La risposta di Taiwan, sia nazionale sia locale, è stata immediata. Limiti ai raduni, chiusura di alcune imprese, luoghi pubblici e scuole, riduzione dei servizi ospedalieri e medici non strettamente connessi alla pandemia, controlli più rigidi alle frontiere. Ai residenti è stato chiesto di aumentare le misure di igiene e, soprattutto, di evitare i viaggi. Il ministro della salute Chen Shih-Chung punta a contenere questa nuova, e improvvisa, ondata. Parallelamente, però, preme affinché la vita prosegua (quasi) come prima. Altri, tuttavia, vorrebbero un lockdown duro accompagnato da test di massa. Abbassare la curva senza ridurre a zero il numero di contagi, dicono, non eliminerà il virus. Lo rallenterà e basta.

La corsa nei supermercati

A pesare, detto del pasticciaccio combinato sul fronte China Airlines-Novotel, sarebbero stati anche gli spostamenti durante il weekend dell’8-9 maggio per la Festa della Mamma, ma anche il ritorno a casa degli studenti universitari dopo che il governo ha imposto nuovamente le lezioni in remoto. Taiwan, a inizio pandemia, aveva potuto contare sulla piena collaborazione da parte della popolazione. Un enorme vantaggio. Popolazione che, tuttavia, ora sembrerebbe in preda al panico. Tant’è che il governo ha dovuto chiedere di non prendere d’assalto i supermercati per fare riserve extra di cibo.

