L’immunità di gregge, ossia lasciare che la popolazione si infetti in modo che, una volta sviluppati gli anticorpi, sempre meno persone potranno contrarre il coronavirus. In assenza di un vaccino, questa strategia fungerebbe insomma da «vaccino naturale». È un sistema di cui abbiamo sentito parlare in Ticino, che risulterebbe efficace se si riuscisse a rallentare la diffusione dell’epidemia, in modo che non ci si ammali tutti contemporaneamente. Le polemiche sull’immunità di gregge si sono accese dopo che il premier britannico Boris Johnson in una conferenza stampa ha spiegato che per raggiungere tale obiettivo dovrà infettarsi il 60% della popolazione del Regno Unito, ossia circa 40 milioni di persone. Questo, abbinato a misure non troppo drastiche, come quelle introdotte oltre Manica, ha suscitato la perplessità di alcuni esperti, specialmente italiani, in quanto secondo loro si rischierebbe di avere in poco tempo le strutture sanitarie sovraccariche. L’Italia sta affrontando l’emergenza sanitaria in tutt’altro modo, seguendo più da vicino la strategia utilizzata dai cinesi nella provincia dell’Hubei: città blindate, scuole chiuse, gran parte dei negozi con le serrande abbassate, infetti in isolamento per almeno due settimane, doppio tampone negativo per conferma di avvenuta guarigione, e tutte quelle misure sociali che ormai conosciamo bene anche qui. Per il direttore del dipartimento di malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, Giovanni Rezza, puntare all’immunità di gregge per arginare il coronavirus è «una cosa assurda». Il medico e docente italiano, durante il programma «I Lunatici», in onda su Rai Radio2, ha spiegato: «Mi pare veramente ridicola l’affermazione dell’esperto del governo britannico (sir Patrick Vallance, primo consigliere scientifico del governo britannico, ndr). Io ero già critico verso gli altri Paesi europei per i ritardi con cui si stanno muovendo, questa ultima uscita mi pare veramente incredibile». Il dottor Rezza poi aggiunge: «È chiaro, se lasciassimo il virus scorrazzare liberamente nel giro di sei mesi avremmo la metà della popolazione infettata e lasceremmo sul campo morti e feriti. Questo è un virus che corre molto velocemente, lo vediamo in Lombardia, una delle sanità più efficienti del mondo messa a dura prova. Anche se la letalità di questa infezione non è elevatissima, il fatto che possano verificarsi molti casi in poco tempo tende a sovraccaricare gli ospedali e i reparti ipercritici». Secondo il medico così facendo «si rischia di non garantire la migliore assistenza possibile a persone che hanno il coronavirus ma anche altre malattie».