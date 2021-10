Il ricercato, scappato nel 2013 dal Paese eremita, aveva attraversato a nuoto il fiume Yalu che segna il confine sino-nordcoreano. Fu arrestato quasi subito all’arrivo in Cina: un tribunale lo condannò a 11 anni di carcere per ingresso illegale e rapina, avendo rubato - per stato di necessità - denaro, un telefono e sigarette nordcoreane da alcune case di frontiera. Durante la detenzione, tuttavia, erano stati premiati la buona condotta, il pentimento mostrato e l’accettazione della rieducazione ideologica e culturale che avevano portato a uno sconto di pena.

Secondo i media cinesi, Zhu sarebbe dovuto uscire di prigione ad agosto del 2023 per essere, con ogni probabilità, deportato in Corea del Nord dove avrebbe rischiato anche la vita. Per sfuggire forse a un destino già segnato, l’uomo, un ex minatore di 39 anni, ha deciso per una spettacolare fuga: è evaso come un acrobata, in base alle immagini delle telecamere di sorveglianza diffuse dai media. Ha segato le sbarre della sua cella, si è arrampicato velocemente su un alto capannone, camminando sulle sue tegole e disattivando con una corda la protezione di filo spinato attraversata da corrente elettrica. Infine, un azzardato salto di vari metri dal muro di cinta, prima di risollevarsi e di sparire claudicante nelle vie della città.