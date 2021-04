Anche se il vertice si terrà «nei prossimi mesi» – come ha spiegato la Casa Bianca dopo la telefonata in cui Biden ha proposto a Putin un incontro – Repubblica Ceca, Finlandia, Svizzera e Austria si sono fatte avanti.

Vienna ha reso noto di aver avviato contatti con Russia e Stati Uniti, ha spiegato il Cancelliere Sebastian Kurz. «Non dobbiamo sovrastimare il nostro ruolo, non stiamo operando come mediatori. Ma per il dialogo e i negoziati vengono sempre scelti Paesi neutrali», ha affermato. «Per il mondo intero, per tutta l’Europa, è già positivo che questo summit ci sia. Non importa dove, anche se ovviamente se si terrà a Vienna per noi sarà un grande onore».