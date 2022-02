L’antipasto, se così vogliamo chiamarlo, risale a pochi giorni fa. Swiss aveva interrotto i collegamenti da e per Kiev. Assieme al vettore elvetico, diverse compagnie – complici i venti, potentissimi, di guerra – avevano rinunciato all’Ucraina. Troppi pericoli, troppi rischi, troppo tutto. Stanotte, la portata principale. Pesantissima e indigeribile. Dapprima l’annuncio che la Russia aveva chiuso un’ampia porzione di cielo proprio al confine con la citata Ucraina, nel corridoio dove si erano ammassate le truppe di Vladimir Putin. Quindi, alle 2.56, due NOTAM – gli avvisi delle autorità dell’aviazione – hanno chiarito che l’intero spazio aereo ucraino non era più disponibile per i voli civili. Sia quelli in partenza, sia quelli in arrivo sia, a maggior ragione, quelli semplicemente in sorvolo....