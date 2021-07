Non si ferma il flusso di migranti che dalla Libia e dalla Tunisia attraversano il mar Mediterraneo a bordo di barche e gommoni per attraccare sulle coste italiane e iberiche. Ieri sera a Lampedusa ne sono approdati altri 140 mentre dall’enclave di Melilla in Spagna ne sono entrati 230. Michela Mercuri, docente di Geopolitica a Roma e autrice di libri sul tema, focalizza i risvolti politici di questa grave emergenza.

L’impennata degli sbarchi estivi dalla Libia e dalla Tunisia verso la Sicilia e Malta rimarca la gravità di un problema che l’UE non riesce ad affrontare in modo coordinato. Per il prossimo futuro quali sono le proposte più convincenti finora avanzate dagli Stati membri?

«Per ora non ci sono state proposte concrete. L’Italia resta al palo e dovrà continuare a gestire da sola gli...