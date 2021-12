Ormai l’ora della verità è vicina, con la giuria che nelle prossime ore, riunita in camera di consiglio, sarà chiamata a decidere sul verdetto. Nell’aula del tribunale federale di Manhattan il clima è teso. Oltre all’imputata sono presenti i quattro fratelli Kevin, Isabel, Ian e Christine che mai l’hanno abbandonata, in un gioco di sguardi che tradisce l’ansia della drammatica attesa. L’accusa non ha dubbi: Ghislaine «sapeva bene quel che stava facendo», ha affermato il pubblico ministero nella sua arringa finale, ripercorrendo le tre settimane di dibattimento e la passerella di ben 12 testimoni. Per il pm la donna - figlia dell’editore britannico Robert Maxwell proprietario del Daily Mirror e morto misteriosamente nel 1991 - era di fatto «il braccio destro di Epstein» e svolgeva il ruolo chiave nell’organizzazione criminale del finanziere pedofilo: «Attirava le giovani ragazze in una trappola», prima creando un clima di confidenza e di intimità, poi con regali costosi ed elargizioni di denaro. «Si partiva dai massaggi e poi, con un’escalation, si cercava di normalizzare gli abusi sessuali»

«Ghislaine Maxwell non è Jeffrey Epstein: è solo una donna innocente accusata erroneamente di crimini che non ha commesso», l’ultimo disperato tentativo della difesa, che ha tentato ancora una volta di dissociare la donna dalla figura del finanziere pedofilo morto suicida in carcere, mettendo nuovamente in dubbio la testimonianza delle accusatrici. «I loro ricordi sono stati manipolati». Ma alla giuria è stato mostrato un nuovo video che riprende gli agenti, con tanto di pistola in pugno, che nel 2005 compirono un raid nella villa di Epstein a Palm Beach, in Florida. E le immagini, a prova dell’intimità tra il finanziere e Ghislaine, mostrano foto dei due che insieme nuotano nudi in piscina e immagini osè della Maxwell esposte in alcune delle stanze. Inoltre pesano come macigni le carte che dimostrerebbero come la donna per i suoi servizi abbia ricevuto da Epstein almeno 30,7 milioni di dollari tra il 1999 e il 2007.