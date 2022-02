È un momento di incredulità e orrore per il mondo. Le truppe russe stanno marciando in territorio ucraino. A coprire il ritmico suono degli stivali, solo i bombardamenti e l’incedere dei carri. Rumori terrificanti che l’Europa sperava di essersi lasciata alle spalle, ma che in un attimo tornano a riempire la mente, che non può non correre, suo malgrado, a eventi passati. Le grandi invasioni messe in campo dall’Unione Sovietica nel periodo della Guerra Fredda, ad esempio. Dimostrazioni di forza su territori che l’URSS reputava «di propria competenza» che ricordano tanto quanto sta accadendo oggi nei pressi di Kiev. Allora, a subire la terribile logica della «sfera d’influenza», furono Ungheria, Cecoslovacchia e Afghanistan.

La rivoluzione unghereseDopo la morte di Stalin, avvenuta il 5 marzo...