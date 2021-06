È la peggiore crisi della storia ed è tutta colpa di Joe Biden. Donald Trump vola in Texas al confine con il Messico per riprendersi la scena politica e denunciare la Casa Bianca e i democratici «responsabili» dell’emergenza migranti.

Accompagnato dal governatore del Texas, l’ex presidente si lancia in un «tour del muro non finito» consapevole dell’impegno di Greg Abbott a terminare il progetto iniziato dal tycoon e interrotto bruscamente da Joe Biden.

Trump torna così a cavalcare uno dei temi che gli ha regalato il sogno della presidenza nel 2016 e ad attaccare, indirettamente, la vice presidente Kamala Harris, alla quale la Casa Bianca ha consegnato il dossier immigrazione.

Il tycoon punta a capitalizzare sulle difficoltà di Harris nell’affrontare il nodo migranti: il viaggio in Messico e in Guatemala, ma anche la visita al confine, non sono riusciti a placare le critiche piovute sulla vice presidente per i ritardi e la mancanza di strategia.

La visita in Texas rientra nel «tour vendetta» in cui il tycoon si è lanciato contro quei repubblicani che lo hanno tradito. La prima tappa in Ohio, non lontano da Cleveland, è stata un successo con migliaia di persone ad attenderlo a braccia aperte e a chiedergli di ricandidarsi nel 2024. Un’ipotesi che Trump non ha ancora scartato del tutto e sulla quale ha promesso che si pronuncerà a breve.

Sulle prossime scelte politiche di Trump pesa l’incognita delle varie azioni legali avviate contro l’ex presidente e la sua società. L’1 luglio il procuratore di Manhattan Cyrus Vance dovrebbe presentare le prime accuse penali contro la Trump Organization e il suo direttore finanziario Allen Weisselberg, ritenuto uno degli uomini chiave del tycoon.

Secondo indiscrezioni, le accuse sarebbero di natura fiscale e riguarderebbero il mancato pagamento delle imposte su benefit come l’auto aziendale e le rette scolastiche. Accuse bollate come «politicamente motivate» dal legale della Trump Organization, che ha precisato come l’ex presidente non è citato nel caso. Alcuni osservatori leggono nella mossa del procuratore di Manhattan la volontà di fare pressione su Weisslberg per spingerlo a collaborare e per ottenere informazioni su Trump.

Anche se il caso appare agli occhi di molti debole e deludente dopo anni e anni di indagini, gli inquirenti ritengono che se riuscissero a dimostrare che l’evasione fiscale è sistematica si aprirebbe la possibilità di accuse ben più pesanti di frode. Uno scenario che i legali di Trump vogliono evitare anche perché infliggerebbe un colpo pesante alle aspirazioni politiche dell’ex presidente, che non vuole lasciare la scena e che vuole continuare a far sentire tutto il suo peso sul partito repubblicano forte di una base di 75 milioni di voti.

