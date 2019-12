L’ultima volta che il Natale non si è onorato nella chiesa di Notre Dame di Parigi, in Francia governava ancora Napoleone ed era il 1803. Sono passati 216 anni e la tradizione è finora sempre stata rispettata. Persino nei tumultuosi anni dell’invasione nazista, dal 1940 al 1944, la cattedrale era rimasta l’emblema del Natale parigino.

Erano le 18.50 del 15 aprile di questo anno, all’inizio della Settimana Santa, quando, tra l’incredulità della gente, dal cantiere dei restauri della cattedrale una nuvola di fumo ha cominciato a levarsi in cielo. A causa della struttura in legno, le fiamme si propagano velocemente e le coperture cominciano a cedere. Pochi minuti prima delle 20 crolla la guglia, un quarto d’ora dopo, alle 20.11 è la volta del tetto.

Mentre i vigili del fuoco - oltre 400 quelli intervenuti, uno dei quali resta ferito - cercano di arginare i danni, i parigini - a centinaia - si riuniscono per intonare l’Ave Maria. Alle 4 di mattina, l’incendio è domato, la folla applaude, ma all’alba del giorno dopo, la tristezza. La capitale continua ad essere soffocata, seppur metaforicamente, da quel fumo che ha rischiato di portarsi via parte dell’identità cittadina.

Non c’è una stima ufficiale del denaro necessario per il restauro completo dell’opera, le donazioni sono tuttavia generose. La cifra finora raccolta per la ricostruzione di Notre Dame ha infatti raggiunto i 320 milioni di euro, grazie alla generosità tanto delle multinazionali quanto dei comuni cittadini.