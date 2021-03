Un tribunale israeliano ha oggi riconosciuto per la prima volta il diritto di un datore di lavoro di impedire l’ingresso ad un dipendente non vaccinato. Il tribunale discuteva il caso di una assistente in un asilo nido che chiedeva - in ossequio al proprio diritto alla protezione della sfera privata - di essere ammessa al lavoro malgrado non si sia vaccinata contro il Covid-19 e malgrado si rifiuti di sottoporsi a tamponi.