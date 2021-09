È morta la giornalista Anna Cataldi

Nata a Torino nel 1939, ex moglie di Giorgio Falck e poi di Urbano Cairo, ha partecipato a missioni in Bosnia, Afghanistan, Pakistan, Cecenia, Angola, Ruanda, Sudan e Somalia, scrivendone testimonianze su «Epoca», «L’Espresso», «Herald Tribune», «The Nation» e «El País». Come scrittrice ha esordito con «Sarajevo. Voci da un assedio» (1997), seguito nel 2011 da «Con il cuore».

In prima linea per i diritti umani, si è dedicata alla lotta contro la tubercolosi in qualità di ambasciatrice dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, diventando poi anche ambasciatrice di Ecre (European Council on Refugees and Exiles).