Ronnie Spector, leader del gruppo pop The Ronettes e potente voce dei suoi hit come «Be My Baby» e «Baby I love You» è morta di cancro a 79 anni. Lo ha annunciato la sua famiglia. La cantante, un’icona degli anni ‘60, aveva formato il gruppo tutto femminile nel 1957 con la sorella maggiore Estelle Bennett e la cugina Nedra Talley.

Con i loro occhi da vampiro pesantemente truccati, le loro acconciature da alveare altissime e gonne sopra il ginocchio, la band segnò gli anni ‘60 con una seri di hit, tra cui «Baby, I Love You» e «(The Best Part of) Breakin’ Up», insieme a «Be My Baby» che nel 1999 fu inserita nella Grammy Hall of Fame. Con le Supremes, le Ronettes furono tra i primi gruppi di cantanti, e il primo femminile, ad andare in tour con i Beatles, aprendo i loro concerti nella tournée del 1966. Il trio è entrato nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2007,