È morto Alberto Alesina, noto economista già direttore del dipartimento economico dell’Università di Harvard, dal 2003 al 2006. Lo riporta il «Corriere della Sera», secondo cui il 63.enne sarebbe stato colpito da un attacco cardiaco negli Stati Uniti mentre stava facendo un’escursione in montagna insieme alla moglie.

Alesina era considerato uno dei maggiori esperti di economica politica, disciplina che aveva contribuito a fondare insieme a Guido Tabellini e Torsten Persson. Nel 1990 l’Economist l’aveva descritto come uno degli 8 migliori economisti con meno di 40 anni. Era noto anche come commentatore del «Corsera», per cui firmava gli editoriali insieme al docente della Bocconi Francesco Giavazzi.