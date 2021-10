La notizia della morte di Tapie è stata confermata dalla famiglia al gruppo editoriale di cui l’uomo d’affari era maggior azionista, al quale appartiene il quotidiano di Marsiglia, La Provence. Fra i primi messaggi della classe politica, quello del primo ministro Jean Castex, che si è «inchinato» alla memoria di Tapie, un «combattente», «uomo molto impegnato». «La prima immagine che mi viene in mente - ha detto Castex ai giornalisti a margine di una riunione del partito presidenziale La République en Marche ad Avignone, nel sud - è quella del combattente, per le sue idee, le sue convinzioni. È sempre stato molto impegnato contro l’estrema destra, ma soprattutto per alcune cause, per la sua squadra di calcio, la sua città, anche la sua impresa. Insomma un uomo molto impegnato, che ha dato tutto e credo che questo lo si sia visto anche contro la malattia. Ha lottato colpo su colpo, da combattente come è sempre stato. Mi inchino alla sua memoria».

L’omaggio di Macron

Il presidente francese, Emmanuel Macron, e la consorte Brigitte, sono «commossi» per la morte di Bernard Tapie. Ne ricordano, in un comunicato dell’Eliseo, «l’ambizione, l’energia e l’entusiasmo, che furono fonte di ispirazione per generazioni di francesi». «Quest’uomo che aveva una combattività in grado di spostare le montagne e portarsi via la luna, non deponeva ma le armi - continua Macron - e ha dato battaglia al cancro fino ai suoi ultimi istanti di vita». Brigitte Macron aveva incontrato ancora in settimana il protagonista di decenni della storia politica, economica e sociale della Francia, come ha fatto sapere l’entourage della première dame. «La sua battaglia contro il cancro - ha fatto sapere Brigitte Macron - anche se sapeva quanto fosse difficile, la conduceva anche per gli altri. Si batteva ancora e sempre per far progredire la ricerca. Provava alcune cure perché se ce n’era una che funzionava per lui avrebbe funzionato anche per altri pazienti. Nella sua battaglia c’era tanto altruismo». Il comunicato dell’Eliseo parla di un omaggio a un uomo «dalle mille vite», «uomo d’affari e uomo politico, grande personaggio dello sport, della cultura e dei media». «Idolatrato da alcuni, detestato da altri - continua il comunicato - dava fastidio ma affascinava, perché andava oltre ogni barriera sulla strada del successo». Il comunicato ricorda anche «che alla leggenda dorata si mescolarono anche le ombre di una cronaca giudiziaria: processi persi, pesanti condanne, decisioni da lui contestate per tutta la vita».