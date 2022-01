Lutto nel mondo del cinema per la scomparsa dell’attore e comico statunitense Bob Saget. La star televisiva, noto per la sitcom di successo «Full House», è stato trovato morto in una stanza d’albergo domenica, secondo quanto riporta la polizia della Florida. Come hanno annunciato le autorità della contea di Orange su Twitter, nessuna traccia di droga è stata trovata sulla scena. La causa della morte non è ancora stata comunicata. Saget aveva solo 65 anni.