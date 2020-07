Il premier della Costa d’Avorio, Gon Coulibaly, è morto oggi a 61 anni dopo aver partecipato ad una riunione del governo. Era, da tempo, malato di cuore. L’annuncio della morte è stato dato dalla presidenza del Paese africano. Coulibaly, che era il candidato del partito di governo per le presidenziali in ottobre, era tornato in Costa d’Avorio la settimana scorsa dopo essere stato in Francia per farsi curare.