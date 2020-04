«Giulietto Chiesa è morto. Non riesco ancora a salutarlo. Ricordo i suoi occhi lucidi di lacrime, a Kabul, davanti ad un bambino ferito dallo scoppio di una mina. È morto un uomo ancora capace di piangere per l’orrore della guerra. I suoi occhi sono un po’ anche i miei». A dare l’annuncio su Facebook della morte del giornalista e politico italiano è stato il noto vignettista italiano Vauro. Non è ancora chiaro se il giornalista, che aveva 79 anni, sia morto per cause correlate al coronavirus. Ex dirigente del Partito comunista, Chiesa è stato a lungo corrispondente da Mosca per l’Unità e poi per la Stampa.