La famiglia - come riporta il New York Times - ha fatto sapere che era malato di Alzheimer ed è deceduto lunedì nella sua casa sulla spiaggia sull’Hood Canal, nella città dello Stato di Washington.

Una settimana dopo, Bill Jr. accantonò 100 milioni per aprire quella che inizialmente era chiamata William H. Gates Foundation. Nei successivi 13 anni, mentre Bill si concentrava principalmente su Microsoft, suo padre gestì la fondazione giorno per giorno, dando forma ai suoi obiettivi: migliorare la salute e l’istruzione e contrastare la povertà in America e nel terzo mondo.

«Mi mancherà ogni giorno - ha detto il fondatore della società di Redmond -. Ci mancherà più di quanto possiamo esprimere in questo momento. Stiamo provando dolore ma anche gratitudine, la sua morte non è stata inaspettata, quindi abbiamo avuto tutti molto tempo per riflettere su quanto siamo fortunati ad aver avuto questo uomo straordinario nella nostra vita per così tanti anni».