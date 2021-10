Le celebri cravatte Ferretti sono state indossate dai più grandi attori e da altre celebrità come gli ex presidenti degli Stati Uniti Barack Obama, Bill Clinton e Donald Trump. Il primo cittadino di Silvi Andrea Scordella a nome dell’intera località ha salutato l’illustre concittadino scomparso: «Abbiamo appreso con vivo dolore la notizia dell’improvvisa morte del nostro illustre concittadino Italo Ferretti, imprenditore illuminato e di successo che ha portato il nome di Silvi in tutto il mondo con le sue apprezzatissime creazioni di moda».

Le cravatte «si sono imposte, per la loro eleganza, originalità, scelta accurata delle stoffe e per la perfetta manifattura, anche nei mercati internazionali dove ha conteso e molte volte vinto la concorrenza di notissimi creatori del made in Italy». L’azienda creata da Ferretti «è stata un’importante fonte di economia per tante famiglie della nostra città che hanno avuto modo di lavorare con lui e per lui. Con Italo scompare non solo l’imprenditore ma anche il silvarolo autentico che amava profondamente la sua città dove è nato e ha sempre vissuto».