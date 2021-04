Alber Elbaz, il designer noto per il suo spettacolare ringiovanimento della casa di moda francese Lanvin dal 2001 al 2015, è morto sabato in un ospedale di Parigi. Aveva 59 anni. La sua morte è stata confermata dalla Compagnie Financière Richemont, suo socio in joint venture in AZ Factory, la sua ultima avventura nel campo della moda. La causa della morte deve ancora essere comunicata.