È morto, per un malore mentre nuotava, Lorenzo Bozano, il «biondino della spider rossa» che fu condannato all’ergastolo per il sequestro e l’omicidio della 13enne Milena Sutter, figlia dell’industriale italo-svizzero Arturo Sutter.

Il rapimento avvenne il 6 maggio del 1971, a Genova, all’uscita della Scuola Svizzera, in centro città. Il corpo senza vita della ragazza venne restituito dal mare 14 giorni dopo.

Il caso scosse l’Italia. Bozano finì subito nel mirino degli investigatori per alcune testimonianze oculari. Lui disse di essere stato davanti alla scuola ma negò il rapimento. Venne arrestato quando gli investigatori trovarono il corpo a Priaruggia. Assolto in appello, il verdetto fu ribaltato in appello dove venne condannato all’ergastolo, pena confermata dalla cassazione nel 1976.