È morto Meat Loaf

Scritto e composto da Jim Steinman, l’album di debutto di Meat Loaf del 1977 «Bat Out of Hell» ha venduto oltre 14 milioni di copie, tra i più popolari degli Stati Uniti.

Apparso in almeno cinquanta tra film e spettacoli televisivi, oltre al The Rocky Horror Picture Show (1975), prese parte ai film Roadie - La via del rock (1980), Fight Club (1999), Tenacious D e il destino del rock (2006), e Pelts (2006), episodio diretto da Dario Argento della serie televisiva americana Masters of Horror.