Il miliardario ceco Petr Kellner è morto in un incidente di elicottero sulle montagne dell’Alaska. Lo annuncia «con grande dolore» il gruppo PPF - holding di partecipazioni con sede a Praga - spiegando che nello schianto, avvenuto sabato 27 marzo, sono morte altre cinque persone e sono in corso indagini da parte delle autorità.

Fondatore e principale azionista di PPF, Kellner aveva 56 anni ed era noto, sottolinea «per la sua incredibile etica del lavoro e per la sua creatività», si legge in un comunicato. «La sua vita privata appartiene però alla sua famiglia», precisa l’azienda, annunciando funerali in forma privata.