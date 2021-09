Figlio di un diplomatico britannico, Michell era nato in Sudafrica e da bambino aveva vissuto a Beirut, a Damasco e a Praga, prima di rientrare nel Regno Unito. Dopo il successo riscosso con «Notting Hill», scritto da Richard Curtis, il regista lavorò a Hollywood realizzando nel 2002 il film «Changing Lanes», con Ben Affleck e Samuel L Jackson. Nel 2014 alla BBC disse che aveva deciso di concentrarsi di più su pellicole ambientate in Inghilterra e in Europa.