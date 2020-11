I limiti agli assembramenti, finora tra le 50 e le 300 persone a seconda delle situazioni, scenderà a 8 per un mese a partire dal 24 novembre, ha precisato il primo ministro svedese Stefan Lofven in una conferenza stampa, ammettendo che si tratta di una misura «senza precedenti» e «intrusiva» nelle vite private, ma «necessaria» per rallentare la curva dei contagi.

«Non andate in palestra, non andate in biblioteca, non fate cene, non andate a feste, annullate!», ha insistito Lofven, che finoro aveva seguito una linea permissiva, sperando di raggiungere una presunta immunità di gregge contro il virus. Finora infatti la Svezia, che ha poco più di 10 milioni di abitanti, non ha introdotto misure di lockdown, né l’obbligo della mascherina, né chiusure di attività commerciali. Le autorità si sono limitate ad invitare i sudditi a limitare i contatti e ad utilizzare il più possibile le tecnologie per il lavoro a distanza.