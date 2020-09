Il ministro dell’Interno tedesco, Horst Seehofer, si aspetta una proposta dalla Commissione Ue per un accordo sulle politiche di asilo in Europa entro fine anno, ma avverte: le possibilità che si arrivi a questa intesa sono diminuite, e questo anche a causa della discussione in Germania. È quello che il politico della Csu bavarese ha detto in un’intervista alla Bild am Sonntag pubblicata oggi.

Seehofer indica poi la strada del «rilancio» del patto sui profughi con la Turchia come «essenziale» e afferma che la questione migratoria resta il vero tema, che deciderà del «destino dell’Ue».

«Mi aspetto dalla Commissione Ue una solida proposta, in modo che si possa avere entro la fine dell’anno un accordo sulla politica di asilo in Europa», afferma. «Le chance per un accordo in Europa sono diminuite però - aggiunge - a causa del dibattito in Germania».

«Molti paesi vicini mi dicono: perché dovremmo partecipare se i tedeschi si presentano sempre come campioni mondiali di morale, e così ci mettono sotto pressione?» Difficile replicare ad argomenti di questo tipo, secondo il ministro. «Dovremmo smetterla di presentarci come tutore dell’Europa, e comportarci piuttosto come partner».

Alla domanda se l’atteggiamento del governo federale non sia «spietato» nell’accogliere soltanto 1553 profughi da Lesbo, alla luce del dramma di Moria, Seehofer risponde: «Io posso dire questo, a nome di tutto il governo federale: abbiamo un cuore grande, ma non abbiamo possibilità illimitate di accoglienza».

«Bisogna smetterla di sollevare la sensazione che solo chi è disposto a un’accoglienza illimitata abbia cuore - conclude - e chi invece è favorevole a un’azione intelligente e meditata, e si spende per una limitazione e un indirizzamento della migrazione, sia inumano e senza cuore».

