L’irritazione. Ma anche la tristezza. Sì, perché adesso le provviste di alberghi e ristoranti andranno perdute. E gli skipass dovranno essere rimborsati. Senza contare gli investimenti fatti e i giorni di lavoro improvvisamente sfumati. L’Italia dello sci non riaprirà, non oggi appunto. Lo ha deciso il Governo, rimandando l’appuntamento (forse) al 5 marzo. Lo ha deciso all’improvviso, senza nemmeno avvisare. O, meglio, avvisando all’ultimo. «Si fa presto a dire che le attività turistiche pensano soltanto a fare soldi e non tengono conto dei rischi sanitari legati ad una riapertura» afferma, non senza polemica, il presidente di Federalberghi Sondrio Roberto Galli. «La realtà è che noi rispettiamo la pandemia, non siamo miopi. Allo stesso tempo, però, c’erano dei protocolli firmati dal Comitato...