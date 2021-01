Proprio l’Iran continua a essere protagonista nelle acque del Golfo. Dopo aver fermato una petroliera sud-coreana con l’accusa di «inquinamento petrolifero», il governo iraniano ha chiesto di fatto alla Corea del Sud lo sblocco di 7 miliardi di dollari congelati da Seul per via delle sanzioni americane.

E sempre oggi da Teheran è stata annunciata nel dettaglio la tabella di marcia del processo di arricchimento di uranio, in quantità superiori ai limiti imposti dall’accordo sul nucleare, da cui gli Stati Uniti di Trump si erano ritirati nel 2018.

Il loro incontro è avvenuto nella città di al-Ula, dove si è svolto oggi il 41.esimo vertice del Consiglio di cooperazione del Golfo, organizzazione guidata dall’Arabia Saudita in funzione sempre più anti-iraniana.

La fine del blocco era stata annunciata ieri sera dal Kuwait, paese che per anni assieme agli Stati Uniti ha svolto il ruolo di mediatore nella regione.

Nell’ampia Sala degli Specchi di al-Ula, illuminata dai raggi del sole del deserto nord-occidentale saudita e dove sedeva anche il consigliere e genero di Trump, Jared Kushner, indicato come vero artefice di questa riconciliazione, il principe bin Salman ha annunciato oggi l’avvenuta firma da parte di tutti i leader partecipanti, inclusi lo sceicco Tamim e il ministro degli esteri egiziano Sameh Shukri, del documento conclusivo del vertice.

Il testo non è stato diffuso in maniera integrale e non si conoscono i dettagli dell’accordo, detto di «solidarietà e stabilità» tra tutti i paesi arabi del Golfo.