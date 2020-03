«Nelle ultime due settimane il numero dei Paesi fuori dalla Cina che sono stati colpiti dal coronavirus è triplicato» ed ora siamo a «oltre 118 mila casi in 114 Paesi e 4.291 persone hanno perso la loro vita», ha affermato Adhanom. «Descrivere la situazione come una pandemia non cambia la valutazione dell’OMS sulla minaccia rappresentata da questo coronavirus. Non cambia ciò che l’OMS sta facendo e non cambia ciò che i Paesi dovrebbero fare», ha poi puntualizzato.