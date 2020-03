È passato un mese da quando Mattia, 38 anni, è diventato il «paziente 1» affetto da coronavirus. Il manager di Unilever fu trovato positivo a Codogno (Lodi) il 20 febbraio ed è ora in via di guarigione. È uscito dalla terapia intensiva ma è ancora ricoverato. Anche sua moglie, incinta di otto mesi, fu trovata positiva al virus ma è guarita ed è stata dimessa.

Mattia era già stato in ospedale qualche giorno prima ma non gli era stato diagnosticato il Covid-19. Sulla vicenda, il procuratore di Lodi Domenico Chiaro ha aperto un’inchiesta per epidemia colposa. Da quel giorno la vita in Lombardia, in Italia e poi in mezza Europa è stata stravolta.