In un’intervista al New York Times del 2021 von der Leyen aveva fatto cenno agli sms, soffermandosi sui vari aspetti della diplomazia europea nel mezzo di una crisi come quella della Covid. L’autore dell’articolo, successivamente, aveva richiesto l’accesso ai messaggi di testo citati. Ma la Commissione, dopo una ricerca nell’archivio degli atti legati al dossier, aveva risposto indicandogli tre documenti: una email, una lettera e un comunicato stampa. Il giornalista del quotidiano statunitense aveva quindi deciso di ricorrere all’Ombudsman, ovvero al mediatore europeo che può raccogliere le denunce di qualsiasi persona fisica o giuridica europea o che abbia sede in Ue.