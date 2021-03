«I test antigenici si perdono alcune varianti del coronavirus, che rischiano così di diffondersi». Questa la conclusione dello studio effettuato in Italia dal professor Andrea Crisanti e in parte pubblicato sull’edizione di oggi, lunedì 29 marzo, del giornale «Il fatto Quotidiano». Secondo i ricercatori i test rapidi tracciano le varianti che riguardano la proteina Spike (come quella inglese o quella brasiliana) ma non quelle che riguardano l’antigene N, che rischiano così di diffondersi.