È il giorno in cui la folla dei sostenitori di Donald Trump assaltò Capitol Hill provocando cinque morti e diversi feriti, in quello che qualcuno ha definito un vero e proprio tentativo di colpo di stato. Un assalto col quale si sarebbe dovuto ribaltare l’esito delle elezioni presidenziali vinte da Joe Biden.

Hodges ha trattenuto a stento le lacrime, come gli altri suoi colleghi che quel giorno erano in prima linea a difesa delle istituzioni democratiche e che con le loro testimonianze hanno fatto rivivere il terrore di quella giornata: «Pensavamo di morire, ci urlavano contro ‘ci ha mandati Trump’», hanno ricordato, spiegando tra i singhiozzi delle ferite fisiche e psicologiche ancora oggi difficili da lenire.

Mentre adesso va in scena il duello finale tra i due non più giovanissimi protagonisti della politica americana degli ultimi anni, lei 81 anni, lui 75. In gioco non tanto le elezioni di metà mandato del prossimo anno, in cui verrà rinnovata gran parte del Congresso, ma le presidenziali del 2024 che potrebbero vedere ancora una volta candidato l’imprenditore-politico. Stretto però tra l’inchiesta avviata in Congresso e quelle della magistratura.