Marco Giarratana, in arte «L’Uomo Senza Tonno», si definisce un «umanista»: «Mi interessano gli esseri umani e ciò che faccio ne è la rappresentazione», scrive sul suo blog. Ma cosa fa L’Uomo Senza Tonno? Suona, scrive e, soprattutto, cucina. Cucina per gli altri e anche per se stesso, studia le materie prime per proporre piatti tradizionali o innovativi, ma sempre lavorando con ingredienti freschi, locali, stagionali. Ciò che colpisce particolarmente dell’Uomo Senza Tonno è però qualcos’altro: è uno chef (o come piace scrivere a lui, scièf) a domicilio. Non prepara i suoi manicaretti in un ristorante, ma direttamente nelle cucine dei propri clienti. Originario di Caltanissetta ma residente da oltre 10 anni a Milano, Marco non lavora solo nella sua città adottiva: accetta prenotazioni da tutta Italia e anche oltre, tant’è vero che in passato ha già varcato i confini svizzeri. Basta chiamarlo ed organizzare: se il preventivo viene accettato dal cliente, il suo Ristorante itinerante arriva, uno «sgambettante servizio di colonizzazione temporanea della cucina altrui».

Queste ultime frasi, però, avremmo forse dovuto scriverle al passato: a causa della pandemia, L’Uomo Senza Tonno è stato costretto ad imitare i propri colleghi e a chiudere temporaneamente le porte (immaginarie, nel suo caso) del proprio locale. Con lui abbiamo comunque voluto parlare della sua storia, di cosa significa essere uno «chef a domicilio» e di quali sono le prospettive future.

Cominciamo con una domanda banale, parliamo del suo curioso nome d’arte: com’è nato «L’Uomo Senza Tonno»?

«È una domanda che mi fanno sempre (ride, ndr). È un gioco di parole con il titolo del film ‘‘L’uomo senza sonno’’ (film del 2004 di Brad Anderson con Christian Bale, ndr) che mi ha sempre divertito. Al momento di dare un nome al blog, mi è tornato in mente. Non c’è comunque alcun amore o odio particolare per il tonno, né un risvolto etico o politico: benché la problematica della sua caccia mi stia a cuore, non è per questo che ho scelto L’Uomo Senza Tonno come alias».

Marco Giarratana, L’Uomo Senza Tonno / © Alessandro Vullo

Sul suo blog scrive che tutto è cominciato nel 2015, quando nel giro di soli 5 giorni ha perso il suo lavoro di web-editor presso un’azienda di e-commerce ed è stato sfrattato dal suo appartamento. Un momento difficile. Com’è riuscito a superare tutto ciò e trasformarlo in un trampolino di lancio? Come le è venuta l’idea dello «chef a domicilio»?

«Ho aperto il blog già nel febbraio del 2012, in realtà, ma non potevo curarlo a causa del lavoro. Dopo le due ‘‘sciagure ravvicinate’’, ho deciso di investire di più sui social, di essere più presente. Trovato un nuovo appartamento, ho provato a far crescere il blog ed il mio seguito social utilizzando soprattutto l’esperienza accumulata come web-editor. All’epoca le mie conoscenze di cucina erano solo frutto della mia passione per i fornelli: puramente pratiche. Dopo qualche mese, ad aprile 2016, è arrivata la chiamata che ha fatto nascere l’idea di diventare uno chef a domicilio: una signora che mi seguiva mi propose di andare a cucinare da lei per una cena tra amici. È successo così: non era assolutamente una scelta pianificata. Avendo capito, dopo quella esperienza, che potevano esserci degli sbocchi lavorativi, ho deciso di continuare su questa strada. Ho comprato dei libri di cucina ed ho approfondito la materia, studiando da autodidatta. Dopo quattro anni ero riuscito a far diventare quella dello chef a domicilio una fonte di reddito praticamente sicura ed è allora che è arrivata la pandemia».

Mezze maniche con pesto di bietole rosse / © uomosenzatonno.com

Già. Il diffondersi della COVID-19 ha messo in crisi tutto il settore. Come è proceduta la sua attività in questo periodo?

«A singhiozzo: l’ultima cena che ho cucinato a domicilio è stata in ottobre. Le richieste di preventivo, benché diminuite, hanno continuato ad arrivarmi e in alcuni casi anche per grandi gruppi, una cosa incredibile. ‘‘Signora, dov’è stata negli ultimi nove mesi? Non ha visto quello che sta succedendo?’’, mi sono ritrovato a rispondere. Quando i decreti anti-COVID lo permettevano, avrei potuto continuare a lavorare. Spesso, però, non era chiaro chi potesse invitare chi e quante persone, c’era un alto rischio di mal interpretare la legge: eticamente mi è sembrato giusto evitare di cucinare anche per piccoli gruppi. In un paio di casi l’ho fatto per delle coppie, ma il margine di guadagno era semplicemente troppo basso. Parliamo di una ventina d’ore dietro ad ogni cena: dall’acquisto degli ingredienti freschi al mercato, alla preparazione di piatti complessi che, per alcuni passaggi, comincia già prima di arrivare nella cucina del cliente. Considerato poi che mi piace programmare gli impegni con almeno 3-4 settimane di anticipo, il rapido variare delle misure restrittive rendeva troppo difficile l’organizzazione. Ho quindi deciso di interrompere momentaneamente l’attività di chef a domicilio e concentrarmi nuovamente sul lato più ‘‘mediatico’’ e social della mia cucina, lavorando ai video dei miei piatti e su un progetto radiofonico che comincerà a breve. In passato sono stato anche in televisione, sul programma italiano di Geo: mi piacerebbe continuare su questa strada. Se in primavera dovessi poter tornare ad essere uno chef itinerante, sarà solo a certe condizioni e con modalità un po’ diverse. Ad esempio, non darò più la mia disponibilità su tutto l’anno, ma solo in quei periodi in cui sarò sicuro di potermi muovere più liberamente».

Rocher di maiale al cioccolato / © uomosenzatonno.com

Per lei, prima della pandemia, viaggiare non era un problema. Sappiamo ad esempio che i manicaretti del suo Ristorante itinerante sono già stati gustati anche in Ticino. Quali località ha visitato? Il margine di guadagno è più alto, in Svizzera?

«Non ho l’auto perché a Milano non mi serve, ma in treno e con i mezzi pubblici ho sempre potuto raggiungere i miei clienti. In Svizzera, sono stato a Bellinzona e a Lugano, l’ultima volta a dicembre 2019. Cambia la Nazione, ma le distanze non sono molto diverse rispetto ad altri spostamenti che faccio in Italia. Essendo così vicino, ho potuto comunque fare la spesa dai miei commercianti di fiducia ed il guadagno è rimasto dunque lo stesso, l’unico adattamento che faccio nei preventivi riguarda le distanze per lo spostamento o l’eventuale soggiorno nel caso debba restare una notte».

Quali sono le prospettive per la professione di chef a domicilio? Pensa che, col finire della pandemia, possa divenire una variante più comune della ristorazione?

«È difficile da prevedere, ma penso che la pandemia avrà un grande impatto psicologico. Probabilmente, alcuni clienti cambieranno abitudini e si troveranno più a loro agio a mangiare a casa, a ricevere lì i loro amici e godere di una prestazione ad hoc da parte di uno chef. In tempo di crisi, anche per lo stesso cuoco, sarà più conveniente lavorare in modo ‘‘itinerante’’, risparmiando sugli affitti e sul personale. Sono convinto che gli chef a domicilio saranno il futuro della ristorazione».

