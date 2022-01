L’anticorpo monoclonale bebtelovimab, sviluppato da AbCellera e Eli Lilly, neutralizza efficacemente la variante Omicron e le altre varianti del virus SARS-CoV-2. È quanto emerge da uno studio pubblicato in pre print su bioRxiv e pubblicato in linea sul sito dell’agenzia di stampa Reuters.

Lilly ha fatto sapere che «sta lavorando con la Fda (Food and Drug Administration, l’agenzia federale statunitense per la sicurezza dei farmaci) per rendere disponibile bebtelovimab con un’autorizzazione all’uso di emergenza».

Bebtelovimab, attualmente in fase 2 di sperimentazione clinica, agisce contro una parte del virus che non è interessata da quelle mutazioni che hanno ridotto l’efficacia del vaccino. Nei test di laboratorio è stata verificata la sua efficacia contro le principali varianti emerse fino a oggi (tra le altre, Alfa, Beta, Delta e Omicron) confermando la sua capacità di neutralizzare tutte le versioni del virus.

I ricercatori hanno inoltre confrontato il nuovo farmaco con sotrovimab di GSK e Vir Biotechnology, l’unico anticorpo monoclonale che fino a oggi ha dimostrato una buona efficacia contro Omicron. Bebtelovimab, scrivono i ricercatori, «è altrettanto efficace nella neutralizzazione del virus in tutte le varianti testate e - cosa non meno importante - è diverse volte più potente nei test di neutralizzazione virale. Benché siano necessari ulteriori test, questa maggiore potenza può potenzialmente rendere possibile un uso a dosaggi inferiori e la somministrazione sottocutanea sia come trattamento sia come profilassi».