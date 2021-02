E se la Svizzera si affidasse a Sputnik?

È russo, porta il nome del primo satellite artificiale mandato in orbita attorno alla terra e, letteralmente, significa compagno di viaggio. Parliamo di Sputnik V, il vaccino che arriva da Est, con tutti i timori e i pregiudizi solitamente riservati al regno di Vladimir Putin. Già utilizzato in America Latina, Ungheria e, fra non molto, Iran, dopo lo scetticismo iniziale sta attirando l’interesse dei Paesi occidentali. Uno su tutti: la Germania. Un interesse nato, manco a dirlo, a causa dei ritardi nelle consegne degli altri vaccini e, ora, rilanciato dai dati su Sputnik appena pubblicati su Lancet, la famosa rivista scientifica inglese di ambito medico.

Il «compagno di viaggio» e l’alcol

Questo «compagno di viaggio», leggiamo, è basato sulla tecnologia del vettore virale. Nello specifico, un...