La morte di George Floyd è stata un omicidio a sfondo razziale. Sono le dure parole di Jacob Frey, sindaco di Minneapolis, in un’intervista alla Cbs.

Frey ha poi invitato i suoi cittadini a mettere fine alle violenze. «Per favore Minneapolis - ha detto in un tweet - non possiamo lasciare che una tragedia generi un’altra tragedia. Chiediamo il vostro aiuto per mantenere la pace». Il sindaco ha inoltre chiesto l’intervento della Guardia Nazionale alla luce degli scontri, nel timore che possano esplodere nuovi disordini ancor più violenti.