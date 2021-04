I sostenitori di Alexei Navalny hanno indetto proteste in tutta la Russia per mercoledì prossimo, 21 aprile, subito dopo il discorso alla nazione del presidente Vladimir Putin. «È tempo di agire: qui non si tratta solo della libertà di Navalny, ma della sua vita», ha scritto in un post su Facebook Leonid Volkov, braccio destro di Navalny.